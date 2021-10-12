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    • Magazin
    • 12.10.2021 17:20
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    • 12.10.2021 17:20
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    Çukur ekibinden kimsenin ummadığı yeni proje! Bir daha benzeri gelmez denmişti ancak beklenen oluyor

    Haziran ayında Show TV ekranlarında macerasını sona erdiren Çukur dizisinin eski oyuncuları 5 ayın ardından yine aynı projede yer alacak. Çukur dizisinde bir döneme damgasını vuran 5 ünlü oyuncunun yeni adresi resmen belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan projede Çağatay Erdenet karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak. Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de rol alacak. Şimdi filmin ne zaman yayınlanacağı ve konusunun ne olacağı merak ediliyor.

    Çukur ekibinden yeni proje!

    Bir dönem reyting rekorları kıran Çukur dizisinin en sevilen isimleri yine aynı projede yer alacak. Haziran ayında final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri belli oluyor. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile boy gösteriyor. Diğer taraftan Çukur dizisinin 5 efsane ismi 3 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

    HAZİRAN AYINDA FİNAL YAPMIŞTI

    Haziran ayında Show TV ekranlarında macerasını sona erdiren Çukur dizisinin eski oyuncuları 5 ayın ardından yine aynı projede yer alacak.

    Çukur dizisine bir dönem damgasını vuran 5 ünlü oyuncunun yeni adresi resmen belli oldu. Çukur dizisinde Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak.

    Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de oynayacak.

        KADİR ÇERMİK KİMDİR?

        Kadir Çermik, 21 Temmuz 1977 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

        Birçok dizi ve sinema filminde seslendirme çalışmaları yapan Kadir Çermik ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamıştır.

        Bugüne kadar, Yeditepe İstanbul, Kuzenlerim, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Beyaz Gece dizilerinde rol alan Kadir Çermik son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizinde rol almıştır.

            Şimdilerde Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Çukur'da Muhittin Nam-ı değer Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.
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            Haberler Magazin Çukur ekibinden kimsenin ummadığı yeni proje! Bir daha benzeri gelmez denmişti ancak beklenen oluyor
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