Çukur ekibinden kimsenin ummadığı yeni proje! Bir daha benzeri gelmez denmişti ancak beklenen oluyor

Bir dönem reyting rekorları kıran Çukur dizisinin en sevilen isimleri yine aynı projede yer alacak. Haziran ayında final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri belli oluyor. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile boy gösteriyor. Diğer taraftan Çukur dizisinin 5 efsane ismi 3 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
HAZİRAN AYINDA FİNAL YAPMIŞTI
Haziran ayında Show TV ekranlarında macerasını sona erdiren Çukur dizisinin eski oyuncuları 5 ayın ardından yine aynı projede yer alacak.
Çukur dizisine bir dönem damgasını vuran 5 ünlü oyuncunun yeni adresi resmen belli oldu. Çukur dizisinde Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak.
Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de oynayacak.