Çukur ekibinden kimsenin ummadığı yeni proje! Bir daha benzeri gelmez denmişti ancak beklenen oluyor

Bir dönem reyting rekorları kıran Çukur dizisinin en sevilen isimleri yine aynı projede yer alacak. Haziran ayında final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri belli oluyor. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile boy gösteriyor. Diğer taraftan Çukur dizisinin 5 efsane ismi 3 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA FİNAL YAPMIŞTI

Haziran ayında Show TV ekranlarında macerasını sona erdiren Çukur dizisinin eski oyuncuları 5 ayın ardından yine aynı projede yer alacak.