Masterchef'e Acun Ilıcalı operasyonu! TV 8'de beklediğini alamayınca acil duruma gidildi şimdi ak koyun kara koyun belli olacak

Sevilen yarışmada Mustafa elenen isim olmuş ve "Şefim, bizim ailede kimse bu işle uğraşmıyordu ama ben dedim ki "Yapacağım. Ben çok ünlü bir aşçı olacağım" dedim. Günlerce un çuvallarının üzerinde yattım. Param yoktu, yemek param bile yoktu, çok aç kaldım ama asla yılmadım. Ben yaşadığım sürece benim bir şeyler yaptığımı göreceksiniz.