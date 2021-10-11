Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya kim, kaç yaşında? Daren Gerede Erkaya Bilge Öztürk aşkı belgelendi! İnstagram hesabı...

Megastar Tarkan'ın bir zamanlar aşk yaşadığı avukat Bilge Öztürk şimdilerde aralarında 22 yaş fark bulunan Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkin hakkında konuşan Öztürk, "Birlikte mutluyuz." dedi. Peki Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya kim, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte Bennu Gerede'nin oğulları ve Daren Gerede Erkaya Bilge Öztürk aşkının belgesi...
BENNU GEREDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Bennu Gerede 30 Ağustos 1971 İstanbul doğumludur. 50 yaşındaki Gerede oyuncudur. Çocuklarının isimleri şöyle;
Dilan Gerede Erkaya, Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya
Gerede 2010–2011 yılları arasında Cem Büyükhanlı ile evli kalmıştır. Ardından da 1999–2006 yıllarında Koray Erkaya ile evli kalmıştır.
Bennu Gerede'nin babası doktor Selçuk Gerede, annesi film yönetmeni ve senarist Canan Gerede'dir.
DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?
Bennu Gerede'in oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 Amerika New York doğumludur. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır.
DAREN GEREDE ERKAYA KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?
21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya şuanda modellik yapmaktadır.
BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?
Bilge Öztürk 1978 İstanbul doğumlu. 3 kardeştir. Babası eski güreşçilerden olan Bilge Öztürk, spor hayatına, oldukça küçük yaşlarda başladı. İlkokul çağlarından itibaren sürekli sporla ilgilendi. Profesyonel yaptığı sporlar arasında öncelikle ilk sıraya hentbolu koydu. 7 yılı lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadı. Onun dışında aikido, voleybol ve su kayağı dâhil birçok spor dalıyla ilgilendi.
Yıllar sonra da kiteboardla tanıştı. Hobi olarak başlayan spor hayatı bir anda başka bir hayata döndü.Bilge Öztürk aynı zamanda avukatlık yapıyor.
Bilge Öztürk bir süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya ile birlikte.