Aygün Aydın kırmızı odasında bornozunu çıkardı milyonlarla paylaştı! Hakan Sabancı'ya bela olan Aygün Aydın...

Aygün Aydın gündeme gelmek için bu kez de bornozunu çıkardı! Hakan Sabancı'ya musallat olan Aygün Aydın kıpkırmızı odada soyundu... Kendisinin, Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp Hakan Sabancı'yla olan mesajlarını ifşalayarak şöhrete kavuşan sonrasında durdurak bilmeyen Aygün Aydın, 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Sosyal medyada fenomene dönüşen Aygün Aydın'a yine hapis kararı çıktı hem de bu kez 17 gün. Ancak gelin görün ki o hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez bornozlu paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın'ın her yaptığı olay oluyor. Yaşadığı ilişkiye inanmayanlar için Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde sular durulmuyor. Bu zamana kadar birçok dizi ve programda yer alan oyuncu Aydın, Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etmişti.