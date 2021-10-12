Seda Sayan milyonların önünde yatağa girdi devamında bunu yaptı! Hızını alamayan Kadırgalı sonra da...

Seda Sayan doktorla canlı yayında yatağa girdi yatak konuşması sırasında... Reyting uğruna yaptığı şeyle kendinden geçti... Seda Sayan hafta içi her gün 'Sabahın Sultanı' isimli programla seyirci karşısına çıkıyor. Her gün programda farklı konulara yer veriliyor. Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı. Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı.