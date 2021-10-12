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    • Magazin
    • 13.10.2021 09:19
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    • 13.10.2021 09:21
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    Seda Sayan milyonların önünde yatağa girdi devamında bunu yaptı! Hızını alamayan Kadırgalı sonra da...

    Seda Sayan'ın reyting uğruna canlı yayında doktorla yatağa girmesi sosyal medyayı salladı. Bir süre önce Ata Çağlayan'la adı aşk dedikodularına karışan sonrasında jet hızıyla reddedem Seda Sayan'ın son vukuatı sosyal medyada çok konuşuldu. Kadırgalı lakabıyla bilinen ünlü isim bir süredir Star Tv ekranlarında gündüz kuşağı sunuyor. Ne yaşandıysa bu programda yaşandı.  Seda Sayan ve yazar Canten Kaya, aldatan erkeklerin davranışlarını incelemek adını canlı yayında aynı yatağa girdi. Seda Sayan ve Canten Kaya’nın o görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında yer aldı.

    Seda Sayan doktorla canlı yayında yatağa girdi

    Seda Sayan doktorla canlı yayında yatağa girdi yatak konuşması sırasında... Reyting uğruna yaptığı şeyle kendinden geçti... Seda Sayan hafta içi her gün 'Sabahın Sultanı' isimli programla seyirci karşısına çıkıyor. Her gün programda farklı konulara yer veriliyor. Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı. Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı.

    Gündüz kuşağı programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi.

    Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı programında seyirciler neye uğradığını şaşırdı.

        Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı.

        SEDA SAYAN VE CANTEN KAYA YATAKTA ROL YAPTI

        Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı.

        Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı.

            Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

            CANTEN KAYA KİMDİR?

            Canten Kaya 1970 yılında Balıkesir'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

            Canten Kaya 1998 yılından itibaren insan kaynakları firmalarında iletişim uzmanı ve eğitimci olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca 9 eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü mezunudur ve bir dönem din kültürü dersi öğretmenliği de yapmıştır.

                2000 yılından itibaren insan kaynakları alanında iletişim uzmanı ve eğitmen olarak çalışmaktadır. Canten Kaya, Kanal EGE'de "Şah Mat" isimli, Kanal 1'de ise hafta içi hergün canlı yayınlanan "İyi Günde Kötü Günde" isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.
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                Haberler Magazin Seda Sayan milyonların önünde yatağa girdi devamında bunu yaptı! Hızını alamayan Kadırgalı sonra da...
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