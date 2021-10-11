Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Zeynep Bastık evli mi, eşi kim?

Edis ile Zeynep Bastık'ın dansı sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin samimi dansı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Görüntüler sonrası Zeynep Bastık'ın hayatı, kariyeri ve eşiyle alakalı bilgiler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Tolga Akış kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm bilgiler!

ZEYNEP BASTIK EVLİ Mİ?

Zeynep Bastık uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında evlendi. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirdi.