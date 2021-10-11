Wafa Benradja kimdir? 2021 O Ses Türkiye Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye 2021 sezonuna bomba gibi başladı. Jüri koltuğundan Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'de Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja oldukça dikkat çekti. İşte hayatı…
O SES TÜRKİYE CEZAYİRLİ YARIŞMACI WAFA BENRADJA KİMDİR?
O Ses Türkiye 2021'e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner.
Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.
Arkadaşlarıyla video oyun oynamayı seven Wafa Benradja, Instagram'da "wafabenradja" kullanıcı adıyla yer alıyor. Şu an 35 bin takipçisi var.