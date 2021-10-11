Wafa Benradja kimdir? 2021 O Ses Türkiye Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja kaç yaşında, nereli?

Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

Arkadaşlarıyla video oyun oynamayı seven Wafa Benradja, Instagram'da "wafabenradja" kullanıcı adıyla yer alıyor. Şu an 35 bin takipçisi var.