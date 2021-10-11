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    • Magazin
    • 11.10.2021 15:44
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    • 11.10.2021 15:50
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    Wafa Benradja kimdir? 2021 O Ses Türkiye Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja kaç yaşında, nereli?

    Televizyon izleyicileri tarafından Wafa Benradja kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. 2021 yılı O Ses Türkiye yarışması başladı ve geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yayınlanmamıştır. TV8’in sevilen programındaki yarışmacılar performansıyla dikkat çekti, en ilgi görenler arasında Wafa Benradja yer aldı. Peki başarılı performansı ile 4 jüriyi birden döndürmeyi başaran 2021 O Ses Türkiye Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Wafa Benradja kimdir?

    Wafa Benradja kimdir? 2021 O Ses Türkiye Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye 2021 sezonuna bomba gibi başladı. Jüri koltuğundan Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'de Cezayirli yarışmacı Wafa Benradja oldukça dikkat çekti. İşte hayatı…

    O SES TÜRKİYE CEZAYİRLİ YARIŞMACI WAFA BENRADJA KİMDİR?

    O Ses Türkiye 2021'e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner.

    Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

    Arkadaşlarıyla video oyun oynamayı seven Wafa Benradja, Instagram'da "wafabenradja" kullanıcı adıyla yer alıyor. Şu an 35 bin takipçisi var.

        KİMİN TAKIMINI SEÇTİ?

        Wafa Benradja, O Ses Türkiye kör eleme turunda dört jüriyi döndürmeyi başardı. Raggamuffin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Wafa Benradja'nın tercihi Ebru Gündeş oldu.

        O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER?

        O Ses Türkiye her cumartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak..
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