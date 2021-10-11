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    • Magazin
    • 12.10.2021 09:14
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    • 12.10.2021 09:22
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    Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya yine yarışmacı kovdu bir değil iki değil! Çenesini tutamayınca Mehmet Şef'in tepesi attı

    TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef'te stüdyoyu buz kestiren olay... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar kıyasıya bir rekabet halinde. Büyük ödülü kazanıp, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için yarışan yarışmacılar pek çok farklı elemeden geçiyor. Masterchef'in önceki akşam yayınlanan bölümünde yine bir Mehmet Yalçınkaya olayı yaşandı. Daha önceki sezonlarda yarışmacıları kovmasıyla bilinen Mehmet Yalçınkaya yine bir yarışmacıyı stüdyodan kovdu ve olanlar oldu. İşte haberin detayları...

    Mehmet Yalçınkaya yarışmacıyı stüdyodan kovdu

    Mehmet Yalçınkaya yarışmacıyı stüdyodan kovdu ortalık buz kesti! Masterchef buna alışkın ama böylesine değil ağzını açar açmaz... Masterchef'in önceki bölümüne Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıyı stüdyodan kovması damgasını vurdu. Daha önce de aynı sorunları yaşayan Mehmet Yalçınkaya'nın Furkan ve Mustafa olayları hala hafızalardayken bir yenisine daha imzasını attı. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıyı stüdyodan kovduğu anlar ekranlara böyle yansırken izleyici Mehmet Şefi haklı buldu.

    MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.

    Eleme gecesinde yarışan yarışmacılar arasında yer alan ve oyunu balkondan izleyen Safanur, Pelin ile konuştu. Pelin'e tavsiyede bulunan Safanur, "Poke top olmuyor mu?" diyerek tarifte bulundu.

        "SENİ GÖNDERİYORUM"

        O anları gören Şef Mehmet Yalçınkaya ise sinirlendi.

        Mehmet Yalçınkaya, Safanur'a "Seni gönderiyorum. Size 'Karışmayın' dedik. Ama oradan tarif gönderiyorsun. Seni kulise alabilir miyim?" dedi.

        Mehmet Şef'in stüdyodan çıkardığı Safanur ise özür dileyerek gitti.

            MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

            Bol, 19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te doğdu ve 23 yaşında. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olan yarışmacı, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamlamıştır.

            İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 6 yıldır İzmir'de hayatını devam ettiren Safanur ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

            Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalışan isim hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok restoranda çalışmıştır. Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerini sürdürmektedir.
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