Bomba gelişme bu sözlerle aktarıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 13 isim sonrası katılan katılana

13 ismin dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle fırtınalar estirecek. 7. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin kadrosuna katılan isimlerden oldu. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in canlandıracağı karakterler belli oldu. Uğur Yücel Ağa Dayı, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle ön planda olacak. Son olarak İlker Aksum'un da diziye konuk oyuncu olarak katıldığı öğrenildi.

14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.