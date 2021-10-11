Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Demet Akalın yerine gelen isim...

4 sezondur sevilerek takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında yaşanan son gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son olarak Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında değişiklik yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın programdan ayrılmasıyla yeni sunucunun kim olacağı merak konusu oldu. Yarışmanın fanatikleri, "Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın yerine kim gelecek?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar!
GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?
Demet Akalın'ın programda ayrıldığı gündeme gelince yeni sunucu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacağı henüz belli değil. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.
2. Sayfa' adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurmuştu. Bunun üzerine programa telefon ile bağlanan Demet Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim." açıklamasında bulundu.