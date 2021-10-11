Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Demet Akalın yerine gelen isim...

4 sezondur sevilerek takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında yaşanan son gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son olarak Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında değişiklik yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın programdan ayrılmasıyla yeni sunucunun kim olacağı merak konusu oldu. Yarışmanın fanatikleri, "Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın yerine kim gelecek?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar!