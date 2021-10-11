Barbaroslar'da ayrılık kol geziyor! Defteri dürüldü seyircisi şoku yaşayacak arkasını dönüp gidiyor. İlk dört bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ilgili iki flaş gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın görüntü yönetmeni, yönetmen ve senaryo ekibi değişti. Dizinin senaryosunu gelecek bölümlerde 4. bölümden itibaren katkı sağlayan ekip devralacak. Heyecanla izlenen dizinin senaryosuna Serdar Özönalan ile Hakan Erimez imza atacak. Doğan Ümit Karaca'dan boşalan yönetmenlik koltuğuna ise Berat Özdoğan oturacak.
DÖRT AYRILIK
Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta senaryo ekibi değişen dizide iki ayrılık daha yaşandı.
Dizinin birinci ekip yönetmeni Doğan Ümit Karaca ve görüntü yönetmeni Münir Gürsoy ekibe veda etti. Ayrıca veda eden isimlerin yerine gelecek isimler belli oldu.
SENARYO EKİBİ DE DEĞİŞTİ
İlk bölümleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşanmıştı.