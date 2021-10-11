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    • Magazin
    • 11.10.2021 11:38
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    • 11.10.2021 11:38
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    Barbaroslar'da ayrılık kol geziyor! Defteri dürüldü seyircisi şoku yaşayacak arkasını dönüp gidiyor

    Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta senaryo ekibi değişen dizide iki ayrılık daha yaşandı. Dizinin birinci ekip yönetmeni Doğan Ümit Karaca ve görüntü yönetmeni Münir Gürsoy ekibe veda etti. Ayrıca veda eden isimlerin yerine gelecek isimler belli oldu. İlk bölümleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşanmıştı. Kulislerde yer alan son gelişmelere göre, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin yeni yönetmeni Berat Özdoğan ve görüntü yönetmeni ise Ersan Çapan oldu.

    Barbaroslar’da ayrılık kol geziyor! Defteri dürüldü seyircisi şoku yaşayacak arkasını dönüp gidiyor

    Barbaroslar'da ayrılık kol geziyor! Defteri dürüldü seyircisi şoku yaşayacak arkasını dönüp gidiyor. İlk dört bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ilgili iki flaş gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın görüntü yönetmeni, yönetmen ve senaryo ekibi değişti. Dizinin senaryosunu gelecek bölümlerde 4. bölümden itibaren katkı sağlayan ekip devralacak. Heyecanla izlenen dizinin senaryosuna Serdar Özönalan ile Hakan Erimez imza atacak. Doğan Ümit Karaca'dan boşalan yönetmenlik koltuğuna ise Berat Özdoğan oturacak.

    DÖRT AYRILIK

    Barbaroslar'da gidişatı baştan aşağı değiştirecek gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta senaryo ekibi değişen dizide iki ayrılık daha yaşandı.

    Dizinin birinci ekip yönetmeni Doğan Ümit Karaca ve görüntü yönetmeni Münir Gürsoy ekibe veda etti. Ayrıca veda eden isimlerin yerine gelecek isimler belli oldu.

    SENARYO EKİBİ DE DEĞİŞTİ

    İlk bölümleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşanmıştı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin yeni yönetmeni Berat Özdoğan ve görüntü yönetmeni ise Ersan Çapan oldu.

        RADKO SÜLEYMAN'IN PEŞİNDE

        Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

        Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

            Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?

            Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan İsabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?

            Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir?
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            Haberler Magazin Barbaroslar'da ayrılık kol geziyor! Defteri dürüldü seyircisi şoku yaşayacak arkasını dönüp gidiyor
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