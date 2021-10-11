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    • Magazin
    • 11.10.2021 17:01
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    • 11.10.2021 17:01
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    Domino taşı etkisi gösterdi! İddialı dizi için Kanal D'den flaş karar! Yarın akşamdan itibaren...

    Kanal D ekranlarında heyecanla takip edilen Baht Oyunu dizisi için karar verildi. Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, İdris Nebi Taşkan, Hande Subaşı ve Aslı Sümen'in yer aldığı Baht Oyunu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Yeni sezonda bomba projeleri izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan yayıncı kuruluş Kanal D kararını verdi ve dizi yarın akşam final bölümüyle seyircilerine veda edecek.

    takvim.com.tr
    Baht Oyunu dizisi için flaş karar!

    Domino taşı etkisi gösterdi! İddialı dizi için Kanal D'den flaş karar! Yarın akşamdan itibaren... Yaz aylarında Kanal D ekranlarında büyük bir umutla izleyici karşısına çıkan Baht Oyunu dizisi için final kararı alındı. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyor ve artık yolun sonu yaklaştı. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. Baht Oyunu 12 Ekim Salı akşamı 17. bölümüyle ekranlardaki macerasını sonlandıracak.

    FİNAL YAPACAK

    Baht Oyunu dizisi için karar verildi. Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, İdris Nebi Taşkan, Hande Subaşı ve Aslı Sümen'in yer aldığı Baht Oyunu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor.

    Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi.

    YARIN AKŞAM FİNAL YAPIYOR

    Yeni sezonda bomba projeleri izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan yayıncı kuruluş Kanal D kararını verdi ve dizi yarın akşam final bölümüyle seyircilerine veda edecek.

        Ada, Tuğçe'nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer'den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada'nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.

        Ada'ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe'yi göndermeye karar verir. Tuğçe ile Bora'nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora'ya karşı dik durmakta kararlıdır. Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.

        Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora'nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.

            Bora ve ailesinin Ada'yı isteme girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bora ile daha fazla beraber çalışamayacağını anlayan Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora'nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada'nın karşısına bir engel çıkar. Talihini değiştirebilecek bu engel, Tuğçe ile aralarında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

            Bora, Ada ve Tuğçe'ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için aday olduklarını söyleyerek yeni bir yazı hazırlama görevi verir. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada'yı ararken Ada'nın başı büyük bir beladadır.
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