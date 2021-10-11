Domino taşı etkisi gösterdi! İddialı dizi için Kanal D'den flaş karar! Yarın akşamdan itibaren... Yaz aylarında Kanal D ekranlarında büyük bir umutla izleyici karşısına çıkan Baht Oyunu dizisi için final kararı alındı. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyor ve artık yolun sonu yaklaştı. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. Baht Oyunu 12 Ekim Salı akşamı 17. bölümüyle ekranlardaki macerasını sonlandıracak.

FİNAL YAPACAK

Baht Oyunu dizisi için karar verildi. Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, İdris Nebi Taşkan, Hande Subaşı ve Aslı Sümen'in yer aldığı Baht Oyunu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor.