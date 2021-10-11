''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı yayında!

Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 66. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne az bir süre kala 2. tanıtımı da diziseverler ile paylaşıldı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin 66. bölüm 2. fragmanı haberimizde! Dizinin yeni fragmanında ''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 66. bölümde ortalık fena karışıyor...

ORHAN'IN DOĞUMU!

Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğdu.

Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyüyor.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden oluyor.

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşıyor.

Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölümü 13 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında yayımlanacak.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. 300 dönümlük bir plato üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa ediliyor.