Kambersiz düğün olmaz! Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanı: Herkes mutlu bir tek o arafta!

Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanında Safiye karşısında Naci'yi yüzükle görünce büyük bir mutluluk yaşıyor. Bir süredir umutsuzluk içinde yaşayan Safiye'nin güvendiği dağlara karlar yağıyor. İç acıtan sahneleriyle gene milyonları ekranlara kilitleyen Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Gülben ve Esat'ın evlilik kararı herkesi sevindirdi. Ailenin ilk başta gelip Gülben'i istemesiyle coşku doruklara çıkarken Han'ın evine geri dönmüş olması gülümseten anlardandı. Han'la karşılaşan Rüya Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olarak umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulundu. Masumlar Apartmanı 42. bölüm 2. fragmanında heyecan yine dorukta olacak.

TATLI TELAŞ

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.