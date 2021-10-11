Biz işimizi sağlama alırız! Teşkilat 18. bölüm fragmanı: Olanları görünce eli ayağı buz kesilecek!

"Biz işimizi sağlama alırız!" sözlerinin dikkat çektiği Teşkilat dizisinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. Son bölümde Simon gemi saldırısının tek faili olarak öne çıktı. gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermekteydi. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişti. Teşkilat 18. bölüm fragmanında Yıldırım'ın Tövbekar'a silah çektiği sahne heyecanı doruklara çıkarırken gözler 17 Ekim Pazar akşamı yaşanacak gelişmelere çevrildi.
ÖLÜM KALIM SAVAŞI
Gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.
Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon'un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin'i sahaya sürer.
Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.