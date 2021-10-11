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    • Magazin
    • 11.10.2021 08:58
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    • 11.10.2021 08:58
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    Biz işimizi sağlama alırız! Teşkilat 18. bölüm fragmanı: Olanları görünce eli ayağı buz kesilecek!

    Aksiyon dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Yıldırım'ın yaptıkları çok konuşuldu. Yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon’un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye soktu. Bu doğrultuda da yeni sağ kolu Çetin’i sahaya sürerek harekete geçti. Ceren, Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yaptı. Bu nedenle Ceren'in neyi amaçladığı ise ekip arasında tartışma konusu oldu. Bölümün hemen ardından heyecanla beklenen Teşkilat 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

    "Biz işimizi sağlama alırız!" sözlerinin dikkat çektiği Teşkilat dizisinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. Son bölümde Simon gemi saldırısının tek faili olarak öne çıktı. gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermekteydi. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişti. Teşkilat 18. bölüm fragmanında Yıldırım'ın Tövbekar'a silah çektiği sahne heyecanı doruklara çıkarırken gözler 17 Ekim Pazar akşamı yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    ÖLÜM KALIM SAVAŞI

    Gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

    Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon'un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin'i sahaya sürer.

    Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

        Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.

        Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

        Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

            Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.

            Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.
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            Haberler Magazin Biz işimizi sağlama alırız! Teşkilat 18. bölüm fragmanı: Olanları görünce eli ayağı buz kesilecek!
                SON DAKİKA