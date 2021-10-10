Yasemin Şefkatli'nin babası kimdir? İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.