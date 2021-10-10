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    • Magazin
    • 10.10.2021 12:01
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    • 10.10.2021 12:02
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    Yasemin Şefkatli'nin babası kimdir? İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Magazin gündeminde merakla Yasemin Şefkatli'nin babası kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz günlerde Yasemin Şevkatli ile dünya evine girdi ve görkemli düğün sonrasında gelinin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Özellikle Yasemin Şefkatli’nin ailesi ile ilgili bilgiler araştırma konusu oluyor. İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Yasemin Şefkatli’nin babası kimdir?

    Yasemin Şefkatli'nin babası kimdir? İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı ve 550 kişilik görkemli düğün Raffles Otel'de gerçekleşti. Magazin gündeminde bomba etki yaratan düğün sonrasında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    YASEMİN ŞEFKATLİKİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Yasemin Şefkatli 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Şefkatli yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.

    2017 yılının ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürdüren Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmaktadır. Babasının adı Sinan Şefkatli, hakkında başka bilgi bulunmuyor.

    İDO TATLISES KİMDİR?

    İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır.

        Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

        2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.
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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli'nin babası kimdir? İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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