Yasemin Şefkatli'nin babası kimdir? İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı ve 550 kişilik görkemli düğün Raffles Otel'de gerçekleşti. Magazin gündeminde bomba etki yaratan düğün sonrasında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
YASEMİN ŞEFKATLİKİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Yasemin Şefkatli 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Şefkatli yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.
2017 yılının ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürdüren Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmaktadır. Babasının adı Sinan Şefkatli, hakkında başka bilgi bulunmuyor.
İDO TATLISES KİMDİR?
İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır.