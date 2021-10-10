EDHO yeni sezon başlıyor! Ünlü oyuncular akın etti! Tek tek açıklandı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosu yıkılıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonunda oyuncu kadrosuna katılanlar belli oldu. Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk haftasında yayımlanacak yeni bölümde Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul dizilerinden EDHO'ya transfer olan pek çok ünlü ismi göreceğiz. Aralarında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem ve Alara Turan'ında olduğu yeni kadronun tamamı açıklandı.
Yedinci sezonu beklenen dizide farklı bir senaryo ve farklı oyuncu tarzları yer alacak. Gümbür gümbür gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine milyonlarca diziseveri ekranları başına kilitleyecek. Milliyet'in haberine göre, EDHO'nun yeni sezonunda tam 12 yeni oyuncu ekibe katıldı. 12 yeni karakterin katıldığı dizinin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak.
TAM 12 KİŞİ...
İşte EDHO'nun yeni sezon yeni oyuncuları ve rolleri:
Tardu Flordun: Tufan'ın yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi'nin yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine'yle Tipi'nin yeğeni
Hazım Körmükçü: İdris Reis'in yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: 'Dişi İplikçi' Madam Anna
Yosi Mizrahi: Madam Anna'nın avukatı, 'Masa'nın yeni üyesi
Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, 'Masa'nın yeni üyesi
Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır'ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası