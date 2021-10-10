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    • Magazin
    • 10.10.2021 12:36
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    • 10.10.2021 12:41
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    EDHO yeni sezon başlıyor! Ünlü oyuncular akın etti! Tek tek açıklandı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosu yıkılıyor!

    ATV’nin sevilen dizisi EDHO için heyecan dorukta! Yeni sezon gümbür gümbür geliyor. Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul dizilerinden efsane oyuncular EDHO'ya transfer oldu. Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosu parıl parıl parlıyor. Fenomen diziye ünlü oyuncular akın etti. Bu sezon tam 12 yeni oyuncu EDHO'da dahil oldu. İşte ilgiyle takip edilen dizinin yeni oyuncu kadrosu...

    takvim.com.tr
    EDHO yeni sezon başlıyor!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonunda oyuncu kadrosuna katılanlar belli oldu. Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk haftasında yayımlanacak yeni bölümde Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul dizilerinden EDHO'ya transfer olan pek çok ünlü ismi göreceğiz. Aralarında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem ve Alara Turan'ında olduğu yeni kadronun tamamı açıklandı.

    Yedinci sezonu beklenen dizide farklı bir senaryo ve farklı oyuncu tarzları yer alacak. Gümbür gümbür gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine milyonlarca diziseveri ekranları başına kilitleyecek. Milliyet'in haberine göre, EDHO'nun yeni sezonunda tam 12 yeni oyuncu ekibe katıldı. 12 yeni karakterin katıldığı dizinin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak.

    TAM 12 KİŞİ...

    İşte EDHO'nun yeni sezon yeni oyuncuları ve rolleri:

    Tardu Flordun: Tufan'ın yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi

    Ragıp Savaş: Emine ve Tipi'nin yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi

    Burcu Binici: Emine'yle Tipi'nin yeğeni

    Hazım Körmükçü: İdris Reis'in yeğeni, 'Masa'nın yeni üyesi

    Nurseli İdiz: 'Dişi İplikçi' Madam Anna

    Yosi Mizrahi: Madam Anna'nın avukatı, 'Masa'nın yeni üyesi

    Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, 'Masa'nın yeni üyesi

    Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

    Levent Ülgen: Hızır'ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

        Servet Pandur: Hızır'ın kuzeni

        Eren Vurdem: Hızır'ın kuzeninin oğlu

        Alara Turan: Hızır'ın kuzeninin kızı

        EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

        Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

        Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
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        Haberler Magazin EDHO yeni sezon başlıyor! Ünlü oyuncular akın etti! Tek tek açıklandı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosu yıkılıyor!
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