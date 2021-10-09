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    • 10.10.2021 01:59
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    Tamer Karadağlı Nihal Yalçın olayı ne? Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u konuşma devam ederken ödülünü uzattı sonrasında...

    58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında sosyal medyaya damga vuran bir diyalog yaşandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşma devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. İşte 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne damga vuran  Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı...

    Tamer Karadağlı Nihal Yalçın olayı ne?

    58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

    Nihal Yalçın'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı anlarda ilginç anlar yaşandı.



    Yalçın, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti.


    Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı ve çeşitli mimikler gösterdi.




    KONUŞMA DEVAM EDERKEN ÖDÜLÜ UZATTI
    Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Tamer Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.



        Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



        Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.



        Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın
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