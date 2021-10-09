Tamer Karadağlı Nihal Yalçın olayı ne? Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u konuşma devam ederken ödülünü uzattı sonrasında...

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.
Nihal Yalçın'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı anlarda ilginç anlar yaşandı.
Yalçın, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti.
Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı ve çeşitli mimikler gösterdi.
KONUŞMA DEVAM EDERKEN ÖDÜLÜ UZATTI
Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Tamer Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.