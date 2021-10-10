Teşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Boyav'ın boyu kaç, evli mi, çocuğu var mı?

TEŞKİLAT'IN TÖVBEKAR'I HAKAN BOYAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

10 Ocak 1964 İzmir Ödemiş doğumlu olan Hakan Boyav 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yapmıştır.

1988 yılında Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev alan Boyav, 1993 yılına kadar burada çalışmaya devam etti. Ardından 1993- 2003 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Şuanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

1988 yılında karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü ve 1989 yılında da Yunus Nadi Karikatür Ödülü almıştır.

HAKAB BOYAV EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Hakan Boyav'un evli olduğu biliniyor. Ancak eşinin kim olduğuna dair bir bilgi yoktur.

Hakan Boyav'ın Instagram hesabı: https://www.instagram.com/hakan_boyav/?hl=tr

57 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu 1,86 boyundadır. Boyav 84 kilo ve Oğlak burcudur.

TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI!

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah'ı canlandıran Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

Diziye katılan üçüncü isim ise Turgut Tunçalp oldu.

TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin yeni bölümü bu akşam seyircisiyle buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Gürkan Uygun

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Hakan Boyav

Serdar Yeğin