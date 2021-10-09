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    • Magazin
    • 09.10.2021 21:40
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    • 09.10.2021 21:40
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    Mutsuz eden sonla ciğerleri dağlamıştı! Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi apar topar geri dönüyor

    Duygu dolu sahneleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda heyecan dolu bir gelişme yaşandı. Sezon finalinde veda eden dizinin eski yıldız ismi geri döndü. Dizinin sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanmış ve Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında tekrar ortaya çıkması izleyicide büyük heyecana neden oldu. Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahne tebessüm ettiren anlardan oluyor. Gözler şimdi 12 Ekim Salı günü yayınlanacak Masumlar Apartmanı 42. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı’nın yıldız ismi geri dönüyor

    Mutsuz eden sonla ciğerleri dağlamıştı! Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi apar topar geri dönüyor. Bu hafta yayınlanan Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Naci'nin aniden geri dönmesi heyecan yaratacak. Bilindiği üzere Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin sezon finalinde veda etmesi yürekleri dağlamıştı. Yeni yayınlanan fragmanda Naci'nin geri dönmesi ve Safiye ile karşılaşması izleyicileri mutlu etti. Böylece yaklaşık bir aydır projede yer almayan Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin Masumlar Apartmanı'nda tekrar gözükmesiyle heyecan doruklara çıktı.

    EFSANE İSİM GERİ DÖNDÜ

    TRT 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda heyecan dolu bir gelişme yaşandı. Sezon finalinde veda eden dizinin eski yıldız ismi geri dönüyor.

    Dizinin sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanmış ve Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti.

    Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında tekrar ortaya çıkması izleyicide büyük heyecana neden oldu.

        Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahne tebessüm ettiren anlardan oluyor. Gözler şimdi 12 Ekim Salı günü yayınlanacak Masumlar Apartmanı 42. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

        Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur).

            Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı.

            Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmıştır.
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