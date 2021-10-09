Mutsuz eden sonla ciğerleri dağlamıştı! Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi apar topar geri dönüyor. Bu hafta yayınlanan Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Naci'nin aniden geri dönmesi heyecan yaratacak. Bilindiği üzere Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin sezon finalinde veda etmesi yürekleri dağlamıştı. Yeni yayınlanan fragmanda Naci'nin geri dönmesi ve Safiye ile karşılaşması izleyicileri mutlu etti. Böylece yaklaşık bir aydır projede yer almayan Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin Masumlar Apartmanı'nda tekrar gözükmesiyle heyecan doruklara çıktı.

EFSANE İSİM GERİ DÖNDÜ

TRT 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda heyecan dolu bir gelişme yaşandı. Sezon finalinde veda eden dizinin eski yıldız ismi geri dönüyor.