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    • Magazin
    • 09.10.2021 21:07
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    • 09.10.2021 21:07
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    Çorap söküğü gibi çözülüyor! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı: Paparayı yiyince pabuç bırakmayacak

    2. sezonuyla ATV ekranlarında heyecan yaratan Kardeşlerim dizisi duygu dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son bölümde Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürdü. Berk'i şaşırtacak bir hamleye imza atan Aybike yaşadığı olay karşısında büyük bir şok geçirdi. Tolga'nın yaptığı sürpriz herkesi şaşırtırken iki ismi aynı da beklenmedik bir durumla karşı karşıya getirdi. Dizinin ekranlarda son bulmasının hemen ardından izleyiciler Kardeşlerim 24. bölüm fragmanını bekliyor. Kardeşlerim 24. bölümüyle 16 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Çorap söküğü gibi çözülüyor! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecanın tavan yaptığı son bölümde Kadir, Cemile yüzünden amcası Orhan'ı karşısında buldu. Yaşanan bu durum Kadir'in Melisa ile problem yaşamasına neden olurken Doruk'un geçirdiği kaza yürekleri ağza getirdi. Asiye cephesinde de dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşandı. Akif oğlu Kaan'ın tehdit ve baskılarından ötürü zor bir durumda kaldı. Aynı zamanda Kaan Nebahat'ın aklını da karıştırmayı başardı. İzleyiciler şimdi Kardeşlerim 24. bölüm fragmanını bekliyor.

    "TEK İHTİYACIM, BİRAZCIK SEN…"

    Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür.

    Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır.

    Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

        BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

        Televizyon ekranında yakaladığı reytinglerle olduğu kadar dijital platformlardaki popülaritesiyle de adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim başarıdan başarıya koşuyor.

        Sevilen dizi şimdi de dünyanın en bilinen video izleme sitesinde 2 milyon aboneye ulaştı. Yeni bölüm tanıtımı izlenme rekorları kırarak 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçti.

        KARDEŞLERİM REKOR KIRIYOR!

        Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim yeni sezona bomba gibi başlangıç yaptı. Dizinin youtube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı.

            Yayınlanan her yeni bölümle izleyici kitlesi artan dizinin 23. Bölüm tanıtımı ise izlenme rekorları kırıyor. Kardeşlerim'in, 9 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 23. Bölümün tanıtımı 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçti.

            Sadece dizi hesabında 3 milyon izlenmeyi geçen dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dizinin internet izlenmesi ise toplamda 1 Milyar gibi erişilmesi güç bir rakama erişti.

            Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.
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            Haberler Magazin Çorap söküğü gibi çözülüyor! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı: Paparayı yiyince pabuç bırakmayacak
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