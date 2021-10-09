Çorap söküğü gibi çözülüyor! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanı: Paparayı yiyince pabuç bırakmayacak

Çorap söküğü gibi çözülüyor! Kardeşlerim 24. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecanın tavan yaptığı son bölümde Kadir, Cemile yüzünden amcası Orhan'ı karşısında buldu. Yaşanan bu durum Kadir'in Melisa ile problem yaşamasına neden olurken Doruk'un geçirdiği kaza yürekleri ağza getirdi. Asiye cephesinde de dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşandı. Akif oğlu Kaan'ın tehdit ve baskılarından ötürü zor bir durumda kaldı. Aynı zamanda Kaan Nebahat'ın aklını da karıştırmayı başardı. İzleyiciler şimdi Kardeşlerim 24. bölüm fragmanını bekliyor.

"TEK İHTİYACIM, BİRAZCIK SEN…"

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür.