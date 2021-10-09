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    • 09.10.2021 13:42
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    • 09.10.2021 14:14
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    Madonna şov uğruna tüm dünyaya maskara oldu! Artık zıvanadan çıktı yayında önce masaya uzandı sonrada eteğini kaldırarak...

    "Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna, geçtiğimiz gece Madame X belgeselini tanıtmak için sunuculuğunu Jimmy Fallon'un üstlendiği The Tonight Show programına katıldı. Ancak işler bambaşka bir boyut aldı. Programın ortasında bir anda masanın üzerine atlayıp, eteğini kaldırdı. Neye uğradığını şaşıran programın sunucusu, Madonna’nın kalçasını kapatmak için ceketi çıkarıp üzerini örttü. Madonna'nın gündeme gelmek için yaptığı bu hareket ters tepti ve sosyal medyada tefe kondu.

    Madonna şov uğruna tüm dünyaya maskara oldu!

    Madonna şov uğruna tüm dünyaya maskara oldu! Artık zıvanadan çıktı yayında önce masaya uzandı sonrada eteğini kaldırarak... Tüm dünya Madonna'nın yaptığı bu hareketi konuşuyor. 63 yaşındaki şarkıcı uluorta eteğini açtı. Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına katıldı. 63 yaşındaki şarkıcı programın ilerleyen dakikalarında bir anda sunucunun masasının üstüne atlayarak eteğini kaldırdı. Madonna'nın reklam uğruna yaptığı bu hareket tepki topladı.

    İşte detaylar...

    Jimmy Fallon'un Tonight Show programına konuk olan Madonna, "Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek önce sunucu masasına uzandı sonra da seyirciye dönerek eteğini kaldırdı. Madonna'nın hamlesiyle ne yapacağını şaşıran sunucu ise ceketini çıkartarak şarkıcının üzerini örttü.

    63 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına konuk oldu. Madame X belgeselini tanıtmak için yayına katılan Madonna, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

        "UMARIM GÖSTERİYİ İZLERKEN İNSANLARIN HUZURUNU BOZMUŞUMDUR"

        Belgesel hakkında konuşan şarkıcı, Fallon'un "Belgeseli izleyenler ne bulacak?" demesinin üzerine "Sanat hayatımızda önemlidir. İnsanların bunu yeterince vurguladığını düşünmüyorum. Yazar James Baldwin'den gerçekten ilham alıyorum.

        Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum" dedi.

        SUNUCU NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

        Konuşmasından sonra aniden yerinden kalkan Madonna, sunucunun masasına doğru ilerledi.

            Şarkıcının hamlesiyle şaşkına dönen sunucu ise "Hayır, Madonna! Yapma! Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yaşanacaklara engel olmaya çalıştı.

            ÖNCE MASAYA UZANDI SONRA ETEĞİNİ KALDIRDI

            Madonna ise "Hayat sadece kediciklerle röportaj yapmaktan ibaret değil. Bir yetişkinle konuşmak istemiyor musun? Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek masanın üzerine yattı.

            Büyük panik yaşayan Fallon ise ceketini çıkartarak Madonna'nın üzerini örttü. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, masadan kalktıktan sonra izleyicilere dönerek eteğini kaldırdı.

            Madonna'dan canlı yayın şovu! Önce masaya uzandı sonra eteğini...
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