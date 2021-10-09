Madonna şov uğruna tüm dünyaya maskara oldu! Artık zıvanadan çıktı yayında önce masaya uzandı sonrada eteğini kaldırarak...

Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum" dedi.