Madonna şov uğruna tüm dünyaya maskara oldu! Artık zıvanadan çıktı yayında önce masaya uzandı sonrada eteğini kaldırarak... Tüm dünya Madonna'nın yaptığı bu hareketi konuşuyor. 63 yaşındaki şarkıcı uluorta eteğini açtı. Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına katıldı. 63 yaşındaki şarkıcı programın ilerleyen dakikalarında bir anda sunucunun masasının üstüne atlayarak eteğini kaldırdı. Madonna'nın reklam uğruna yaptığı bu hareket tepki topladı.
İşte detaylar...
Jimmy Fallon'un Tonight Show programına konuk olan Madonna, "Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek önce sunucu masasına uzandı sonra da seyirciye dönerek eteğini kaldırdı. Madonna'nın hamlesiyle ne yapacağını şaşıran sunucu ise ceketini çıkartarak şarkıcının üzerini örttü.
63 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına konuk oldu. Madame X belgeselini tanıtmak için yayına katılan Madonna, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.