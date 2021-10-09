EDHO'ya Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi'nden gelen gelene! Bu transferler çok konuşulur. Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 13 ismi kadrosuna dahil etti. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle Ragıp Savaş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Osman Soykut'un dizide hangi rolde olacağı merak konusu oldu.

13 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 13 ismi kadrosuna dahil etti.