Çukurova'da ardı ardına ayrılıklar! 3.5 senelik macera hazin sonla bitti! Artık eli kulağında...

Çukurova'da ardı ardına ayrılıklar yaşanıyor. O ismin 3.5 senelik macera hazin sonla bitti! Artık eli kulağında... Ekranların sevilen Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşanan ayrılık izleyicileri şaşırttı. Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü isim diziye veda etti. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha vedasıyla gündeme geldi. Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın dün izleyicisiyle buluşan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası hakim oldu. Yaşanan bu acı vedanın ardından izleyiciler ise dizide yaşanacak yeni gelişmeleri heyecanla bekliyor.

ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşandı.