Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE CEVABI MERAK EDİLEN O SORU VE CEVABI!

Soru: Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

A: Asker olararak Normandiya Çıkarması'na

B: Atlet olarak Berlin Olimpiyatları'na

C: Müzisyen olarak ilk Woodstock Festivali'ne

D: Arkeolog olarak Bergame kazılarına

Doğru cevap: A