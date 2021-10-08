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    • Magazin
    • 08.10.2021 22:36
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    • 08.10.2021 22:43
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    Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

    Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? " sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in torununun oğlu olan ve 1920’de doğup 2008’de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

    Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE CEVABI MERAK EDİLEN O SORU VE CEVABI!

    Soru: Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

    A: Asker olararak Normandiya Çıkarması'na

    B: Atlet olarak Berlin Olimpiyatları'na

    C: Müzisyen olarak ilk Woodstock Festivali'ne

    D: Arkeolog olarak Bergame kazılarına

    Doğru cevap: A

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    Haberler Magazin Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?
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