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    • Magazin
    • 09.10.2021 15:26
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    • 09.10.2021 15:26
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    Bu cesaret değil ahmaklık! Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Karşısında görünce nutku tutulacak!

    Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin tekrar ortaya çıkması heyecan yarattı. Duygu yüklü sahneleriyle her salı milyonları ekranları başında ağırlayan Gülben ve Esat'ın evlenmesi mutlu anların yaşanmasına neden oldu. İsteme sahnesiyle başlayan her şey bir anda tersine döndü. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşadı hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düştü. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretti. Dün akşam yayınlanan Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Naci'nin aniden geri dönmesi heyecan yaratan gelişmelerden oldu.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında şok olay!

    Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Safiye karşısında Naci'yi görünce nutku tutuluyor. Bir süredir umutsuzluk içinde yaşayan Safiye'nin güvendiği dağlara karlar yağıyor. İç acıtan sahneleriyle gene milyonları ekranlara kilitleyen Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Gülben ve Esat'ın evlilik kararı herkesi sevindirdi. Ailenin ilk başta gelip Gülben'i istemesiyle coşku doruklara çıkarken Han'ın evine geri dönmüş olması gülümseten anlardandı. Han'la karşılaşan Rüya Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olarak umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulundu. Masumlar Apartmanı 42. bölümde heyecan yine dorukta olacak.

    TATLI TELAŞ

    Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

    Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

    Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur.

        Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir. Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

        Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

        Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

            Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

            Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.
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            Haberler Magazin Bu cesaret değil ahmaklık! Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Karşısında görünce nutku tutulacak!
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