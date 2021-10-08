Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam karısından af diledi, yok artık dedirtti! Aşk-ı Memnu’yu hatırlatan olay!

Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu.Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.