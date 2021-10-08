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    • Magazin
    • 09.10.2021 14:30
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    • 09.10.2021 14:30
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    Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam karısından af diledi, yok artık dedirtti! Aşk-ı Memnu’yu hatırlatan olay!

    Ece Üner ile Susma programındaki olaylardan biri oldukça dikkat çekti ve gelişmeler ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler, Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söylemesi üzerine yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Aşkı-ı Memnu dizisini hatırladı. Asıl şoke eden olay ise Sedat Akbalık isimli kişinin olanlardan sonra karısından af dilemesi oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Aşk-ı Memnu’yu hatırlatan olay!

    Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma programında yine çok ilginç bir olay yaşandı. Aşk-ı Memnu'yu hatırlatan bu gelişme herkesi şoke etti, Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söyledi. Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam tüm bu anlattıklarından sonra ise yok arttık dedirten bir hamlede bulundu ve karısından af diledi. Hem sunucu hem de izleyiciler şoke oldu, karısının babası da konuya dahil oldu ve önemli açıklamalar yaptı. İşte yaşananlar…

    AŞK-I MEMNU'YU HATIRLATAN OLAY YOK ARTIK DEDİRTTİ!

    Sedat Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi.

    Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

    Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu.Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.

        BARIŞMA İSTEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!

        Tüm yaşananlara rağmen eşiyle barışmak isteyen Sedat Akbalık, "Eşim bana bu olayı anlattı. Ben onu bağrıma basacağım. İki çocuğumuz var boyunları bükük kalmasın. Yaşanan yaşandı, bizim iki çocuğumuz var." Nesrin Hanım ise yaşanan olaylardan dolayı ailesiyle birlikte rezil olduğunu belirterek eşiyle barışmak istemediğini söyledi. Boşanmak isteyen Nesrin, eşinin kendisine uzattığı çiçekleri de almadı.
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        Haberler Magazin Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam karısından af diledi, yok artık dedirtti! Aşk-ı Memnu’yu hatırlatan olay!
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