Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam karısından af diledi, yok artık dedirtti! Aşk-ı Memnu’yu hatırlatan olay!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma programında yine çok ilginç bir olay yaşandı. Aşk-ı Memnu'yu hatırlatan bu gelişme herkesi şoke etti, Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söyledi. Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam tüm bu anlattıklarından sonra ise yok arttık dedirten bir hamlede bulundu ve karısından af diledi. Hem sunucu hem de izleyiciler şoke oldu, karısının babası da konuya dahil oldu ve önemli açıklamalar yaptı. İşte yaşananlar…
AŞK-I MEMNU'YU HATIRLATAN OLAY YOK ARTIK DEDİRTTİ!
Sedat Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi.
Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.
Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu.Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.