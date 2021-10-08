Masumlar Apartmanı'ndan 2. sezon için flaş hamle! Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'a muhteşem teklif götürüldü! Ancak son anda...

Masumlar Apartmanı'ndan 2. sezon için flaş hamle yapıldı. Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'a muhteşem teklif götürüldü. Ancak son anda teklifle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulislerde son konuşulan iddilara göre, ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılması için teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Özgü Namal ile dizinin senaristi bağlantıya geçerek yapım şirketinin teklifini iletti. Ancak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek isteyen ünlü oyuncunun bu teklife olumsuz yanıt verdi. Özgü Namal'ın sıradaki projesi ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

UZUN SÜREDİR SETLERDEN UZAK

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle çok sevilenÖzgü Namal uzun bir süredir hiçbir dizi ya da film projesinde yer almadı.