Vahim sonu yürekleri dağıtacak! Bir Zamanlar Çukurova'da yüzleri asan ayrılık gelişmesi! Artık o yok

Vahim sonu yürekleri dağıtacak! Bir Zamanlar Çukurova'da yüzleri asan bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 4. sezondur izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılık haberi geldi. İlk bölümden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık projeye veda etti. 107 bölümdür projede yer alan usta oyuncunun ayrılık haberi ise hayranlarını üzdü. Ali Rahmet Fekeli'nin boğazına saplanan bir iğne neticesinde yere yığılarak öldü ve Çukurova'da düzenlenen cenazede gözyaşları sel oldu. Kerem Alışık'ın vedasının ardından yeni bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yer alıyor.

ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşandı.