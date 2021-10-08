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    • Magazin
    • 08.10.2021 09:33
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    • 08.10.2021 09:33
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    Vahim sonu yürekleri dağıtacak! Bir Zamanlar Çukurova'da yüzleri asan ayrılık gelişmesi! Artık o yok

    Efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam yaşanan ayrılık gelişmesi seyircileri şaşırttı. Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü isim diziye veda etti. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha vedasıyla gündeme geldi. Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın dün izleyicisiyle buluşan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası hakim oldu. Yaşanan bu acı vedanın ardından izleyiciler ise dizide yaşanacak yeni gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova’da kahreden veda!

    Vahim sonu yürekleri dağıtacak! Bir Zamanlar Çukurova'da yüzleri asan bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 4. sezondur izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılık haberi geldi. İlk bölümden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık projeye veda etti. 107 bölümdür projede yer alan usta oyuncunun ayrılık haberi ise hayranlarını üzdü. Ali Rahmet Fekeli'nin boğazına saplanan bir iğne neticesinde yere yığılarak öldü ve Çukurova'da düzenlenen cenazede gözyaşları sel oldu. Kerem Alışık'ın vedasının ardından yeni bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yer alıyor.

    ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

    13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşandı.

    Bu sezon dizinin kilit isimlerinden olan Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha ayrılık kararıyla izleyicileri üzecek.

    Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta izleyicisiyle buluşan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

        Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası estirdi. Ayrıca Çukurova'da son sahnesini çeken Kerem Alışık'ın İstanbul'a döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

        KEREM ALIŞIK KİMDİR?

        İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

        İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

            DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
            Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
            Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
            Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
            Baykuşların Saltanatı (2000)
            Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
            Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
            Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

            FİLMOGRAFİ

            Arif V 216 - Ömer (2018)
            Şartlı Tahliye - Raif (2015)
            72. Koğuş - Berbat (2011)
            Saddam'ın Askerleri (2008)
            Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
            Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
            Dansöz - Zorro (2000)
            Ah Nalan Ah - Kemal (1988)
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