Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Twitter kavgası/tartışması nedir? Ayrıldılar mı, boşandılar mı?

NAGEHAN ALÇI RASİM OZAN KÜTAHYALI TWİTTER KAVGASI/TARTIŞMASI NEDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı eşi Nagehan Alçı ile birlikte bir önceki gün Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına konuk oldu. Buket Aydın'ın "Eşinize hiç kızar mısınız?" sorusuna Kütahyalı, şu cevabı verdi;

"Biz çok özgürlükçü bir aileyiz. Bizde ataerkillik yoktur. Nagehan çok özgür bir kadın, ben çok özgür bir insanım. Tartışırız. Bir kere biz Twitter'dan da kapıştık, birbirimize girdik. O gün işte benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. Tiyatro buluyorum çünkü adam bizim emrimizde. Bizim emrimizde adam.

Orada muhalif rolü oynayıp bir şey yapıyor. Ben kızdım, atmamalıydım o tweetleri. Özür diliyorum canlı yayında. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada biraz şeyim tuttu, ataerkillik olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor 'bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma."

''İTİRAF EDİYORUM''

Sunucu Buket Aydın bu kez "Peki sonra kavga ettiniz mi?" sorusu yöneltti. Kütahyalı da, "Ne kavga, ne kavga ettik. Çok kızdı bana. Çok haklıydı" dedi.

Ardından da Aydın'ın "Size 'Evden git' dedi mi?" sorusuna "Evet, itiraf ediyorum. İzmir'e gittim. Vallahi beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim, vatanım memleketime yerleştim. 3 gün sonra döndüm. O günden sonra tweet falan atmıyorum zaten" dedi.

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

13 Nisan 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır.

Haziran 2017'ye kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Habertürk'te köşe yazarlığı yapmıştır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.