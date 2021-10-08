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    • Magazin
    • 08.10.2021 08:51
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    • 08.10.2021 08:51
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    Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı: Büyü bozuldu! Paçayı kurtaramayıp palas pandıras kaçacak

    Perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi dün akşam saat 20.00'de 14. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Son bölümde Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bıraktı. Sedat ile yakınlaşma kararı alarak ilk adımı attı. Ancak bu sırada Cana'nın bambaşka planları olduğundan habersizdi. Cana, Sedat'ın kaldığı otel odasında Nalan'a yakalanacak mı sorusu akıllarda yer aldı. Nalan'ın sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat ile yakınlaşma kararı alması şok etkisi yarattı. Nalan, Feride'ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri’den yardım istedi. Bölümün ardından Camdaki Kız 15. bölüm fragman heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Heyecan dolu son bölümde Sedat, Cavit'le işbirliği yaparak şirketin kredi işini çözüp Rafet'in istediği Beyoğlu'ndaki binayı almak için harekete geçti. Tüm aile Sedat'ın bu işi başaramayacağını düşünürken, Nalan ise hayretler içinde herkesi izledi. Sedat, otel odasından Nalan'ı uzaklaştırarak Cana'nın ağına düştü. Sedat ne yapıp edip Nalan'a yalan söyleyerek otelden uzaklaşmasını sağladı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı sorusunun yanıtını merak ediyor. Fragman henüz izleyici karşısına çıkmadı.

    HAYRİ'DEN YARDIM İSTİYOR

    Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat'la yakınlaşma kararı almıştır fakat bu sırada Cana'nın bambaşka planları olduğundan habersizdir.

    Nalan, Feride'ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri'den yardım ister. Feride, Nalan ve Hayri'yi görünce yumuşamaz ve Nalan'ı evden gönderir.

    Hayri, Feride'nin evinde olanlardan sonra Nalan'ı nefes alması için sahile götürür ve onunla sohbet eder. Sedat'ın Cana'yla buluşmak için söylediği yalansa gittikçe büyür.

        Sedat, Cavit'le işbirliği yaparak şirketin kredi işini çözüp Rafet'in istediği Beyoğlu'ndaki binayı almak için harekete geçer.

        Tüm aile Sedat'ın bu işi başaramayacağını düşünürken, Nalan ise hayretler içinde herkesi izler. Selen'in verdiği açık ise Nalan'ın bozulmasına neden olur. Peki Sedat, gerçekten bu işi başarabilecek mi?

        Cana, Sedat'ın kaldığı otel odasında Nalan'a yakalanacak mı? Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat'la yakınlaşma kararı alır.

            Fakat bu sırada Cana'nın da Sedat'la plan yapması büyük bir felaketin eşiğine gelinmesine neden olur. Cana, otel odasında Nalan'a yakalanacak mı?

            Sedat, otel odasından Nalan'ı uzaklaştırarak Cana'nın ağına düşüyor! Nalan'ın Sedat'la birlikte olmak için hazırladığı plan, Cana'yı görmemesi için hüsranla sonuçlanıyor. Sedat ne yapıp edip Nalan'a yalan söyleyerek otelden uzaklaşmasını sağlıyor ve soluğu Cana'nın yanında alıyor!
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