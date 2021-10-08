Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı: Büyü bozuldu! Paçayı kurtaramayıp palas pandıras kaçacak

Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Heyecan dolu son bölümde Sedat, Cavit'le işbirliği yaparak şirketin kredi işini çözüp Rafet'in istediği Beyoğlu'ndaki binayı almak için harekete geçti. Tüm aile Sedat'ın bu işi başaramayacağını düşünürken, Nalan ise hayretler içinde herkesi izledi. Sedat, otel odasından Nalan'ı uzaklaştırarak Cana'nın ağına düştü. Sedat ne yapıp edip Nalan'a yalan söyleyerek otelden uzaklaşmasını sağladı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı sorusunun yanıtını merak ediyor. Fragman henüz izleyici karşısına çıkmadı.

HAYRİ'DEN YARDIM İSTİYOR

Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat'la yakınlaşma kararı almıştır fakat bu sırada Cana'nın bambaşka planları olduğundan habersizdir.