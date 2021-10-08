TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan programda yarışmacılar yemekleri ile yarışıyorlar. En yüksek puan alan isim haftanın birincisi oluyor ve 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yarışmada bugün Tarık Aydın misafirlerini ağırladı. Aydın'ın performansı sonrasında önce puanlar ardından haftanın kazananı açıklanacak. Peki, 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!