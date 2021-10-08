Kırmızı Oda Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri nereli? Kırmızı Oda Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte Ayta Sözeri'nin hayat hikayesi!

Kırmızı Oda dizisine dahil olacak yeni isim belli oldu. TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda bu akşam 46. bölümüyle ekranlara geliyor. Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisi yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Bu sezonda da yine yeni hikayeler ve yeni oyuncular dahil oldu. Dizinin fanatikleri Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Keklik hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Keklik karakteri, 'Bizim gibiler düşmeyegörsün, tekme vuranın çok oluyor.' cümlesi ile hikayesine giriş yapıyor. Peki, Kırmızı Oda Keklik kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri nereli? İşte Ayta Sözeri'nin hayat hikayesi!
KIRMIZI ODA KEKLİK'İN HİKAYESİ NE?
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ile diziye dahil olan Keklik'in Doktor Hanım'ın odasına girişi dikkat çekiyor. Oldukça yakın gözüken ikilinin geçmişi olduğu tahmin ediliyor. Ancak Keklik Doktor Hanım'ın eski bir dostu mu yoksa hastası mı henüz bilinmiyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte bu karakterin hayatına dair detaylar ortaya çıkacak.
KIRMIZI ODA KEKLİK KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Kırmızı Oda'nın yeni karakterlerinden biri olan Keklik'e Ayta Sözeri hayat veriyor. 1976 doğumlu olan Ayta Sözeri daha önce Ulan İstanbul, Kayıp Şehir, Dadı, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol almıştı. Ünlü isim Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde de oynadı.
KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976'da Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.