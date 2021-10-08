Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

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Soru: Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?

A: 1 dakika

B: 1 saat

C:1 gün

D: 1 ay

Doğru cevap: 1 ay