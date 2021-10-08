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    • Magazin
    • 08.10.2021 22:29
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    • 08.10.2021 22:30
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    Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?

    Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür? " sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik’in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?

    Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE CEVABI MERAK EDİLEN O SORU VE CEVABI!

    Soru: Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?

    A: 1 dakika

    B: 1 saat

    C:1 gün

    D: 1 ay

    Doğru cevap: 1 ay

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    Haberler Magazin Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür?
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