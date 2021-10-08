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    • Magazin
    • 08.10.2021 21:45
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    • 08.10.2021 21:48
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    2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu...

    2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En çok nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, " 2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En çok nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?"sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    2014’de ABD’de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu...

    2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En çok nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE CEVABI MERAK EDİLEN O SORU VE CEVABI!

    Soru: 2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En çok nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?

    A: Justin Bieber

    B: Bill Gates

    C: Kanye West

    D: Jim Carrey

    Doğru cevap:Justin Bieber

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    Haberler Magazin 2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu...
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