2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En çok nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE CEVABI MERAK EDİLEN O SORU VE CEVABI!

Soru: 2014'de ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiyle yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu "ABD'de En çok nefret Edilen Adamlar" listesinde beşinci olmuştur?

A: Justin Bieber

B: Bill Gates

C: Kanye West

D: Jim Carrey

Doğru cevap:Justin Bieber