O isim Payitaht Abdülhamid'den geliyor! Gönül Dağı'nda iki ayrılık üstüne bomba etkisi yaratacak transfer

Eylül ayında ekranlara merhaba diyen Gönül Dağı'nda peş peşe yaşanan iki veda izleyicileri şaşırtmıştı. Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak gelişmeler hız kesmiyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve bir transfer yapıldı. Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle adından söz ettiren Cemre Melis Çınar projeden ayrıldı. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi rolüyle dahil oldu.

YENİ KARAKTER DAHİL OLDU

Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de izlediğimiz Burak Haktanır, "Mezarcı İlyas"ın oğlu "Minibüsçü Hamdi" karakteriyle dahil oldu.