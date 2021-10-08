Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.10.2021 14:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 14:23
    ABONE OL

    Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi, ne kadar izlendi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Niyazi Gül Dörtnala filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında filmseverlerin beğenisine sunulacak. Filmi ilk kez ya da yeniden izlemek isteyenler, Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi, ne kadar izlendi? Konusu nedir? Oyuncuları, karakterleri kimler? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte dram, komedi ve aksiyonun birarada yaşandığı Niyazi Gül Dörtnala filmi hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi, ne kadar izlendi?

    Yapımcılığını Necati Akpınar, yönetmenliğini de usta yönetmen Hakan Algül'ün üstlendiği Niyazi Gül Dörtnala filmi vizyona girdiği tarihten bu yana hala konuşuluyor. Sinemada bir hayli sevilen film bu kez televizyon ekranlarında yayımlanacak. Oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimlerin yer aldığı sinema filmi bu akşam TV'de reyting rekorları kırmaya geliyor. Niyazi Gül Dörtnala filmi hangi kanalda, saat kaçta? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi, ne kadar izlendi? İşte tüm detaylar...

    NİYAZİ GÜL DÖRTNALA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Niyazi Gül Dörtnala filmi 8 Ekim 2021 Cuma akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak.

    NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE KADAR İZLENDİ?

    Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimlerinin büyük kısmı İzmir'de gerçekleştirildi. Bir bölümü ise Torbalı'da yapıldı. 8 Mayıs 2015 tarihinde gösterime giren filminden 10.347.281 TL hasılat toplanmıştır. Film 1 saat 46 dakika sürmektedir.

    NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

    OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Ata Demirer - Niyazi Gül

    Demet Akbağ - Sultan

    Şebnem Bozoklu - Hediye

    Levent Ülgen - Rıza

    Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

    Kevork Malikyan - Süleyman

    STAR TV 8 EKİM YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:30 Star Haber
    20:00 Niyazi Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
    22:30 Niyazi Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
    00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Kiralık Aşk
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversiteliye barınma desteği
    Haberler Magazin Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi, ne kadar izlendi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
        SON DAKİKA