Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi, ne kadar izlendi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Necati Akpınar, yönetmenliğini de usta yönetmen Hakan Algül'ün üstlendiği Niyazi Gül Dörtnala filmi vizyona girdiği tarihten bu yana hala konuşuluyor. Sinemada bir hayli sevilen film bu kez televizyon ekranlarında yayımlanacak. Oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimlerin yer aldığı sinema filmi bu akşam TV'de reyting rekorları kırmaya geliyor. Niyazi Gül Dörtnala filmi hangi kanalda, saat kaçta? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi, ne kadar izlendi? İşte tüm detaylar...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Niyazi Gül Dörtnala filmi 8 Ekim 2021 Cuma akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayımlanacak.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE KADAR İZLENDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimlerinin büyük kısmı İzmir'de gerçekleştirildi. Bir bölümü ise Torbalı'da yapıldı. 8 Mayıs 2015 tarihinde gösterime giren filminden 10.347.281 TL hasılat toplanmıştır. Film 1 saat 46 dakika sürmektedir.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.