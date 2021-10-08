Acun Ilıcalı TV 8'de sıkı yönetim ilan etse de olmadı yine ifşa yine ifşa! Masterchef ifşalarla baltalanınca yayın kalkıyor

Acun Ilıcalı ip çekti yasakladı ama yine olmadı daha ne yapsın ifşa oldu! İfşaların önünü alamayınca son çare kökünden bitirmek... Türkiye'nin en iyi şefini arayan Masterchef geçen sezondan bu yana ifşa skandalları yaşıyor. Elenecek isimlerin, takım kaptanlarının, potaya girecek isimlerin çok daha önceden belli olması nedeniyle reyting kaybı yaşanınca Acun Ilıcalı'nın Acun Medya'da bir operasyon çektiği ve köstebeğe haddini bildirdiği iddia edilmişti. Ancak ifşaların ardı arkası bu sezonda da kesilmedi.