EDHO gücüne güç katacak iki isim için hamleyi yaptı! Olay yaratan gelişme mekanın sahibi geri dönüyor. Aksiyon dolu sahneleriyle her salı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerini ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Tufan'ın yeni sezon ilk bölümde vedasıyla seyircileri üzecek. Kadroya dahil olan iki isim ise heyecan yaratacak. Bazı ayrılıkların yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncular Levent Ülgen ve Uğur Yücel gelişiyle adından söz ettirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm tarihi çok yakında belli olacak.

ÇOK KONUŞULACAK VEDA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.