Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.10.2021 10:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 10:59
    ABONE OL

    EDHO gücüne güç katacak iki isim için hamleyi yaptı! Olay yaratan gelişme mekanın sahibi geri dönüyor

    8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan ilk bölümünün ardından milyonlarca izleyicisini her salı ekranları başında ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi sete çıkıyor. Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un yazdığı diziye yeni isimler katılacak ve bazı isimlerin vedası izleyicileri üzecek. Bu doğrultuda dizinin 200. bölümünde bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni sezon için sıkı bir hazırlık yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu ay içerisinde 200. bölümüyle izleyici karşısına olması bekleniyor. Levent Ülgen ve Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı iki ismi kadrosuna katan diziye 7. sezonda başka sürpriz oyuncular da dahil olacak.

    takvim.com.tr
    EDHO gücüne güç katacak iki isim için hamleyi yaptı!

    EDHO gücüne güç katacak iki isim için hamleyi yaptı! Olay yaratan gelişme mekanın sahibi geri dönüyor. Aksiyon dolu sahneleriyle her salı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerini ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Tufan'ın yeni sezon ilk bölümde vedasıyla seyircileri üzecek. Kadroya dahil olan iki isim ise heyecan yaratacak. Bazı ayrılıkların yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncular Levent Ülgen ve Uğur Yücel gelişiyle adından söz ettirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm tarihi çok yakında belli olacak.

    ÇOK KONUŞULACAK VEDA

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

    YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

    Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek.

        Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

        İKİ YENİ TRANSFER

        Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

        İLYAS ÖLECEK Mİ?

        Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

            Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor. İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.

            Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Üniversiteliye barınma desteği
            Haberler Magazin EDHO gücüne güç katacak iki isim için hamleyi yaptı! Olay yaratan gelişme mekanın sahibi geri dönüyor
                SON DAKİKA