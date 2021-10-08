Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'i EDHO'da boy gösterecek. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i dahil 13 isimle tozu dumana katacak. 7. sezon 200. bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri peş peşe geldi. Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin kadrosuna katılan isimlerden oldu. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in canlandıracağı karakterler belli oldu. Uğur Yücel Ağa Dayı karakterine, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle boy gösterecek.

13 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 13 ismi kadrosuna dahil etti.