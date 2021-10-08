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    • Magazin
    • 08.10.2021 16:46
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    • 08.10.2021 16:46
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    Burcu için dekoltede sınır yok paylaşmaya devam! Gün geçtikçe daha cesur Burcu Özberk'in tercihi bu kez göğüs dekoltesi

    Son dönemin en popüler isimlerinin başında gelen güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizilerde, reklamlarda gördüğümüz Burcu Özberk, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor desek yeridir. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı seven Burcu Özberk bir yandan da tam bir sosyal medya canavarı. Burcu Özberk'in bu kez tercihi göğüs dekolteli paylaşımı oldu. 'An'lık. Storyde kalmadı' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı yerinden oynattı.

    Burcu için dekoltede sınır yok paylaşmaya devam!

    Burcu için dekoltede sınır yok paylaşmaya devam! Gün geçtikçe daha cesur Burcu Özberk'in tercihi bu kez göğüs dekoltesi... Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı. Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in yeni paylaşımında dekolteli elbise tercih dikkat çekti. Dekolteli elbise tercihi ile dikkat çeken ünlü isim, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

    Son dönemde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Burcu Özberk, kariyerindeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

        CESUR PAYLAŞIM

        Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in yeni paylaşımında dekolteli elbise tercihi dikkat çekti.

        Özberk'in bu pozlarına kısa zamanda çok sayıda beğeni geldi.

        TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

        Sempatik tavırları ile hayranlarının gönlünde taht kuran Özberk'in takipçileri, yaptıkları yorumlarda genç oyuncunun güzelliğine dikkat çekerek iltifatta bulundular.

            ÖDÜL TÖRENİNE KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

            Burcu Özberk, katıldığı bir ödül törenine giydiği cesur kıyafetle damga vurdu.

            Özberk, o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.

            Ödül töreninden paylaştığı bu fotoğraflar sevenleri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.
                Üniversiteliye barınma desteği
                Haberler Magazin Burcu için dekoltede sınır yok paylaşmaya devam! Gün geçtikçe daha cesur Burcu Özberk'in tercihi bu kez göğüs dekoltesi
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