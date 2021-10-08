Burcu için dekoltede sınır yok paylaşmaya devam! Gün geçtikçe daha cesur Burcu Özberk'in tercihi bu kez göğüs dekoltesi... Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı. Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in yeni paylaşımında dekolteli elbise tercih dikkat çekti. Dekolteli elbise tercihi ile dikkat çeken ünlü isim, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.