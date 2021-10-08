İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? İşte İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları!

İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? Türkiye'nin ünlü favori çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli çifti bir önceki akşam nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin düğününe bir çok ünlü isim katıldı. Toplamda 550 kişinin davetli olduğu düğüne Şefkatli'nin gelinliği damga vuruldu. Düğünde ve düğün sonrasında Şefkatli'nin gelinliği çok konuşuldu. Çiçeği burnunda gelinin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç dikti. İşte düğüne dair merak edilenler ve İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları...
İDO TATLISES EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bir süre önce nişanlandığı Yasemin Şefkatli ile bir önceki akşam dünya evine girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahın şahitleri ise Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir oldu.
Nikah öncesi aile fotoğrafı çekildi. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi.
İDO TATLISES DÜĞÜNÜ NEREDE YAPILDI?
Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti 6 Ekim akşamı muradına erdi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düğün yaptı.
İdo, önce gündüz vakti müstakbel eşinin evinin önüne giderek geleneksel davul ve zurna eşliğinde Kadıköy Göztepe'deki baba evinden Şefkatli'yi çıkardı. Mutlu çift, evin kapısında davul zurna eşliğinde bir süre göbek attı.
Tatlıses ve Şefkatli'nin yakın dostları o eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.