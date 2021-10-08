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    • 08.10.2021 08:00
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    • 08.10.2021 08:00
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    İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? İşte İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları!

    İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses kız arkadaşı Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğün bir önceki akşam büyük bir kutlama ile gerçekleştirildi. Dünyaevine giren İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli çiftinin düğününe birbirinden ünlü isimler katıldı. Peki İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? İşte İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları!

    takvim.com.tr
    İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi?

    İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? Türkiye'nin ünlü favori çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli çifti bir önceki akşam nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin düğününe bir çok ünlü isim katıldı. Toplamda 550 kişinin davetli olduğu düğüne Şefkatli'nin gelinliği damga vuruldu. Düğünde ve düğün sonrasında Şefkatli'nin gelinliği çok konuşuldu. Çiçeği burnunda gelinin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç dikti. İşte düğüne dair merak edilenler ve İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları...

    İDO TATLISES EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

    İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bir süre önce nişanlandığı Yasemin Şefkatli ile bir önceki akşam dünya evine girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahın şahitleri ise Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir oldu.

    Nikah öncesi aile fotoğrafı çekildi. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi.

    İDO TATLISES DÜĞÜNÜ NEREDE YAPILDI?

    Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti 6 Ekim akşamı muradına erdi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düğün yaptı.

    İdo, önce gündüz vakti müstakbel eşinin evinin önüne giderek geleneksel davul ve zurna eşliğinde Kadıköy Göztepe'deki baba evinden Şefkatli'yi çıkardı. Mutlu çift, evin kapısında davul zurna eşliğinde bir süre göbek attı.

    Tatlıses ve Şefkatli'nin yakın dostları o eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!

        Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Yasemin Şefkatli'nin gelinliği ve makyajı çiftin hayranları tarafından çok beğenildi.

        İDO TATLISES'İN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ YAĞDI!

        Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

        SALGIN NEDENİYLE KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER!

        İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti.

        YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

        1992 doğumlu olan yasemin şefkatli 2017 yılından beri İdo Tatlıses ile birlikte. Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezundur.

        Mankenlik ve modellik yapmaktadır. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı.
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        Haberler Magazin İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? İşte İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları!
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