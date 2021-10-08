İdo Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İdo Tatlıses düğünü nerede yapıldı? İşte İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğün fotoğrafları!

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!

Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Yasemin Şefkatli'nin gelinliği ve makyajı çiftin hayranları tarafından çok beğenildi.

İDO TATLISES'İN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ YAĞDI!

Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

SALGIN NEDENİYLE KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti.