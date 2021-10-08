Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur çiftinin başı dertte! Sosyetede mal kaçırma davası

Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren, dört yıl önce de İngiliz ortaklarına devreden Işık Keçeci Aşur ile eşi Mustafa Aşur'a şok dava! Aşur çifti, bankaya olan kredi borcunu ödemeyince icralık olmuş, bankanın avukatları çiftin Sarıyer'de bulunan ikametlerine giderek haciz işleminde bulunmuştu.
EMANET EDİLMİŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan haciz sırasında banka tarafından el konulan menkul mallar yine Aşur çiftine satılmamak üzere emanet edilmişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Ancak Aşur çifti, borçlarını yine ödeyemeyince banka yetkilileri, haczedilen malların satışı için geldiklerinde malların yerinde olmadığını tespit etti.