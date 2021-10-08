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    • Magazin
    • 08.10.2021 07:01
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    • 08.10.2021 07:01
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    Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur çiftinin başı dertte! Sosyetede mal kaçırma davası

    Lübnan asıllı Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur, bankaya borçlarını ödemeyince Sarıyer’deki evleri haczedilmişti. Çift, satılmamak üzere kendilerine teslim edilen malları kaçırınca başları derde girdi. Karı-koca, ikişer yıl hapis istemiyle yargılanacak.

    Sosyetede mal kaçırma davası

    Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren, dört yıl önce de İngiliz ortaklarına devreden Işık Keçeci Aşur ile eşi Mustafa Aşur'a şok dava! Aşur çifti, bankaya olan kredi borcunu ödemeyince icralık olmuş, bankanın avukatları çiftin Sarıyer'de bulunan ikametlerine giderek haciz işleminde bulunmuştu.



    EMANET EDİLMİŞTİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan haciz sırasında banka tarafından el konulan menkul mallar yine Aşur çiftine satılmamak üzere emanet edilmişti.

    İDDİANAME DÜZENLENDİ
    Ancak     Aşur çifti, borçlarını yine ödeyemeyince banka yetkilileri, haczedilen malların satışı için geldiklerinde malların yerinde olmadığını tespit etti.



        2 YILA KADAR HAPİS
        Savcılık, Mustafa Aşur ve Işık Keçeci Aşur hakkında 'muhafaza görevini kötüye kullanma' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.



        HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
        Aşur çifti, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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        Haberler Magazin Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur çiftinin başı dertte! Sosyetede mal kaçırma davası
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