Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Alara Bozbey Kubilay Aka sevgili mi, birlikte mi?

ALARA BOZBEY KUBİLAY AKA BİRLİKTE Mİ?

Aşk 101 dizisinde rol alan Kubilay Aka, önceki gece Alara Bozbey ile görüntülendi.

Cihangir'de Ala Bozbey ile objektiflere takılan Aka, kameraları bir anda karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı.

Gazetecilere görüntü almamalarını rica eden Aka, "Hanımefendi sadece arkadaşım. Mekanda oturduk. Yedik, içtik ve eğlendik" dedi.

Alara Bozbey de "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin" diyerek kahkaha attı.

Kubilay Aka, Bozbey'in sözlerine şaşırarak tepki verdi. Aka kız arkadaşına dönerek, "Ya ne alakası var? Biz sadece arkadaşız..." dedi.

ALARA BOZBEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya'da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye'ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.

Alara Bozbey, gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi almış ve bu alanda ilerlemek için çabalamıştır. Oyunculuk kariyerine Yabancı Damat dizisi ile başlamış olan Bozbey bu projeden sonra izleyiciler tarafından tanınmış ve çok beğenilmiştir.

Yabancı Damat diziden sonra pek çok dizi teklifi almış ve kariyeri zirveye tırmanmıştır. 2004 yılında başlayan oyunculuk deneyimi 2006 yılında yine Kanal D' de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ile artmış. Oyuncu bu diziler ile profesyonelliğe de adım atmıştır. 2007 yılında Evimin Erkeği adlı dizide oynamıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.

ALARA BOZBEY ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Dolunay

Gamsız Hayat

Benim İçin Üzülme

Karadağlar

Süper Ajan K9

Prenses Perfinya

Adanalı

Hepsi 1

Evimin Erkeği

Arka sokaklar

Yabancı Damat

MİRAY DANER'İ ALDATTI MI?

Daha önce 2 kez Miray Daner'i aldattığı iddia edilen Kubilay Aka, Daner ile birlikteyken Çukurova'nın oyuncusu Hilal Altınbilek ile görüntülenmişti.

Aka'nın son olarak da Bensu Soral ile samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.