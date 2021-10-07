6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar hangi dizi birinci oldu?

6 Ekim Çarşamba günü sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak etmeye başladı. Bilindiği üzere bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 6 Ekim reyting sonuçlarına göre uruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar hangi dizi birinci oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!
6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Ekim Çarşamba akşamının reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor.
Reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanıyor.
6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
29 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman yayın hayatına başlamadığı için Sadakatsiz, Esra Erol'da MasterChef gibi yapımlar yarıştı.