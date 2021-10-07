6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar hangi dizi birinci oldu?

6 Ekim Çarşamba günü sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak etmeye başladı. Bilindiği üzere bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 6 Ekim reyting sonuçlarına göre uruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar hangi dizi birinci oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!