İzmirli iş insanı Özer Kocer kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? Nihan Ünsal'ın yasak aşk yaşadığı Özer Kocer kim?

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen, hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia etit. 4 ay önce dünya evine giren çift hakkında aldatma iddiaları mahkemeye taşındı. Ünsal'ın yasak aşkı olduğu öne sürülen ve birlikte fotoğrafları çıkan Özer Kocer'in kim olduğu merak edildi. Peki İzmirli iş insanı Özer Kocer kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kocer kim?
YASAK AŞK İDDİASI!
Burak Sergen'in, eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Hatta Ünsal ile sevgilisi olduğu öne sürülen İzmirli iş inası Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı. Nihan Ünsal, Kocer ile basına sızan fotoğraflarının eski olduğunu söyledi, "Hastayken aldatma söz konusu bile değil" dedi.
Ünsal, Magazin D haber müdürü Asiye Acar'a özel olarak yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddetti. Hukuki yollara başvuracağını söyleyen Nihan Ünsal açıklamasında "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" şeklinde konuştu.
ÖZER KOCER KİMDİR?
Özer Kocer'in sadece İzmirli bir iş insanı olduğu bilinitor. Günaydın'ın haberine göre; Nihan Ünsal ve Özer Kocer birçok kez birlikte görüntülendi.
NİHAN ÜNSAL KİMDİR?
1986 doğumlu Nihan Ünsal 35 yaşındadır. İzmir doğumlu Ünsal'ın özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldığı biliniyor. Ünsal ve Burak Sergen 4 ay önce dünyaevine girmişti.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur.
Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Burak Sergen birçok oyunda, dizide ve filmde rol almıştır. Şuanda Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandırıyor.