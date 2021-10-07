İzmirli iş insanı Özer Kocer kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? Nihan Ünsal'ın yasak aşk yaşadığı Özer Kocer kim?

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen, hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia etit. 4 ay önce dünya evine giren çift hakkında aldatma iddiaları mahkemeye taşındı. Ünsal'ın yasak aşkı olduğu öne sürülen ve birlikte fotoğrafları çıkan Özer Kocer'in kim olduğu merak edildi. Peki İzmirli iş insanı Özer Kocer kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kocer kim?

YASAK AŞK İDDİASI!

Burak Sergen'in, eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Hatta Ünsal ile sevgilisi olduğu öne sürülen İzmirli iş inası Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı. Nihan Ünsal, Kocer ile basına sızan fotoğraflarının eski olduğunu söyledi, "Hastayken aldatma söz konusu bile değil" dedi.