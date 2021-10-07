Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?

ERBİL'DEN 'KONU KAPANDI' MESAJI

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınlayınca yer yerinden oynadı.

64 yaşındaki ünlü şovmen, kendi hesabından paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi.

Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

ECE RONAY'IN NİŞANLISI MEHMET BİLİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Bilir Ece Ronay'ın nişanlısıdır. 29 yaşındaki Ece Ronay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil ile nişanlısı Mehmet Bilir'in buluşması hakkında "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" dedi. Ronay, nişanlısı için "Sanırım artık nişanlım değil" ifedelerini kullandı.

ECE RONAY İLE MEHMET BİLİR AYRILDI MI?

Bir önceki gün avukatı Ali Furkan Tatlı ile birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açtığını söyledi.

Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı anlattı.

Ronay ile nişanlısının ayrılıp ayrılmadığı henüz belli olmasa da Ronay'ın nişanlısı için "Sanırım artık nişanlım değil" demesi dikkat çekti.