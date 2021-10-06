Harmankaya nerede, hangi ilde? Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) türbesi nerede?

Yeni sezonun ilk bölümünde Harmankaya Tekfuru Michael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olacak. Bu gelişmelerin arkasından izleyiciler, Harmankaya nerede, hangi ilde? Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses türbesi nerede? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!
HARMANKAYA NEREDE?
Harmankaya Kanyonu, Bilecik ili sınırları içerisindedir.
Harmankaya Kanyonu, Tabiat Parkı olarak kullanılan oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Kanyon, Marmara Bölgesinde yer almaktadır bununla beraber Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer almaktadır. 2013 yılından beri tabiat parkı olarak kullanılır.
Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.
Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.
KÖSE MİHAL'IN MEZARI NEREDE?
Ona atfedilen mezar Bilecik'te Söğüt'e bağlı Gazimihal nahiyesindeki Harman köyündedir. Gölpazarı'nda bir zâviye ile hamam yaptırdığı anlaşılan Köse Mihal'in türbesi 1885'te II. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.