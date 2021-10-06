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    • Magazin
    • 06.10.2021 20:05
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    • 06.10.2021 20:30
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    Harmankaya nerede, hangi ilde? Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) türbesi nerede?

    Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman 65. bölümüyle yeni sezona start verirken bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde Harmankaya Tekfuru Michael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olacak. Bu gelişmelerin arkasından izleyiciler, Harmankaya nerede, hangi ilde? Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses türbesi nerede? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Harmankaya nerede, hangi ilde? Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses Köse Mihal türbesi nerede?

    Yeni sezonun ilk bölümünde Harmankaya Tekfuru Michael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olacak. Bu gelişmelerin arkasından izleyiciler, Harmankaya nerede, hangi ilde? Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses türbesi nerede? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!

    HARMANKAYA NEREDE?

    Harmankaya Kanyonu, Bilecik ili sınırları içerisindedir.

    Harmankaya Kanyonu, Tabiat Parkı olarak kullanılan oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Kanyon, Marmara Bölgesinde yer almaktadır bununla beraber Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer almaktadır. 2013 yılından beri tabiat parkı olarak kullanılır.

    Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.

    Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.

    KÖSE MİHAL'IN MEZARI NEREDE?

    Ona atfedilen mezar Bilecik'te Söğüt'e bağlı Gazimihal nahiyesindeki Harman köyündedir. Gölpazarı'nda bir zâviye ile hamam yaptırdığı anlaşılan Köse Mihal'in türbesi 1885'te II. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.

        HARMANKAYA TEKFURU MİKHAEL KOSSES (KÖSE MİHAL) KİMDİR?

        Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

        İşte Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) hayatı;

        Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikhael Kosses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve havalisinin tekfurluğunu yapan bir Bizans soylusudur.

        Tarihçiler Mikhael Kosses'in kökeni konusunda değişik iddialarda bulunmuşlardır. Tarihçi Joseph von Hammer, Mikhael Kosses'in Bizans'ta uzun yıllar hüküm süren (1259-1453) Palaiologos hanedanından olduğunu iddia etmiştir.
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        Haberler Magazin Harmankaya nerede, hangi ilde? Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) türbesi nerede?
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