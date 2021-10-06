Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Eski eşi Uğur Gökçe kim? Nagihan Karadere kimdir?

Nagihan Karadere kimdir? TV8'in fenomen yarışması Survivor'da yarışan isimler günler geçse de hala magazine gündeminde sıklıkla konuşuluyor. Bunlardan biri de eskiden yarışmış olan, dobra konuşmaları, tavırları ve parkurdaki güçlü performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere oluyor. Katıldıkları programlarla da gündem konusu olan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Eski eşi Uğur Gökçe kim? İşte tüm bilgiler…