Destan dizisi Batuga Kimdir? Edip Tepeli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Oynadığı dizi ve filmler!

DESTAN DİZİSİ BATUGA KİMDİR?

Savaşçı dağ kızı Akkız ile Korkut Han'ın yetim bıraktığı Batuga arasındaki destancı aşkın anlatıldığı 'Destan' dizisindeki karakterler bir hayli merak edildi. Batuga rolünü ünlü oyuncu Edip Tepeli canlandırıyor. Dizi, yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatıyor.

EDİP TEPE KAÇ YAŞINDA, NERELİ, KİMİNLE EVLİ?

18 Nisan 1989 İzmir doğumlu olan Edip Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk kez 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde rol almıştır.

Daha sonra Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. Ayşecan Tatari ile evlidir. Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu rolü ile tanınmaktadır.

Edip Tepeli'nin rol aldığı diziler ve filmler şöyle:

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman) (TV Dizisi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir) (TV Dizisi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun) (TV Dizisi)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)